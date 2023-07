Jan Błachowicz (29-9-1, 9 KO, 9 SUB) już niedługo ponownie wejdzie do oktagonu. Przed swoim pojedynkiem na gali UFC 291 Polak wypowiedział się na temat swojego rywala, a także... "Wiedźmina".

Przeciwnikiem Błachowicza podczas gali UFC 291 będzie Alex Pereira (7-2, 6 KO). "Cieszyński Książę" przyznał, że zbliżający się pojedynek będzie miał dla niego jeszcze większe znaczenie, ponieważ Brazylijczyk przyjaźni się z zawodnikiem, który odebrał Polakowi pas mistrzowski UFC - Gloverem Teixeirą (33-9, 18 KO, 10 SUB).

- Glover Teixeira jest już na emeryturze, więc nie z nim nie zawalczę. Ten pojedynek jest dla mnie jak rewanż. Są przyjaciółmi i razem trenują. To dla mnie kolejna motywacja - stwierdził Błachowicz.

ZOBACZ TAKŻE: Alex Pereira: Mogę walczyć z Janem Błachowiczem w parterze, jestem na to gotowy

Podczas wywiadu przed zbliżającą się galą 40-latek został zapytany, dlaczego jednym z jego bohaterów jest Geralt z Rivii, czyli "Wiedźmin" z serii książek Andrzeja Sapkowskiego.

- Musisz przeczytać książki i zrozumiesz, dlaczego jest moim bohaterem. Jest najlepszym wojownikiem. W Stanach Zjednoczonych macie dużo super-bohaterów, na przykład Spider-Mana. My mamy "Wiedźmina" - powiedział Polak.

"Cieszyński Książe" zdradził również, dlaczego chciał zawalczyć z Pereirą.

- Poprosiłem moją menadżerkę, żeby wysłała wiadomość do UFC, że chcę walczyć z Pereirą. To świeża krew w tej kategorii wagowej, coś nowego. To świetny kickboxer i bardzo twardy gość. Tacy rywale mnie motywują - ocenił.

Gala UFC 291 z walką Błachowicz - Pereira w nocy z soboty na niedzielę od godziny 4.00 w Polsacie Sport. Nasze studio od godziny 3.00 również w Polsacie Sport.

AA, Polsat Sport