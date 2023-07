PKO BP Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice. Relacja i wynik na żywo

W pierwszej kolejce Jagiellonia zasłużenie przegrała 0:3 z Rakowem w Częstochowie. W pierwszej połowie przez długi czas skutecznie się broniła, ale straciła gola "do szatni", a do 65. minuty meczu - dwa kolejne; wcześniej kilka razy uratował ją przed wyższą porażką bramkarz Zlatan Alomerovic.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości

W sobotę przeciwnikiem w Białymstoku będzie Puszcza Niepołomice; oba zespoły grały ze sobą tylko raz, dziesięć lat temu w Pucharze Polski. "Po pierwszych meczach (nowego sezonu ekstraklasy) mamy obraz tego, czego możemy się spodziewać. Oczywiście, będąc częścią polskiej piłki analizujemy oraz przyglądamy się drużynom z pierwszej i drugiej ligi, dlatego wiemy jaki styl prezentuje Puszcza. Jej siłą jest zespołowość, możemy wskazać ich atuty i mocne strony" - mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Siemieniec.

Podkreślił jednak, że to jego zespół chce zdominować przeciwnika i zmusić go, by dopasował się do stylu Jagiellonii. "Oczywiście szanujemy rywala, ale mamy jasno określony cel na to spotkanie i chcemy nadać kierunek gry. Chcemy przeważać i to rywal ma się do nas dopasować, co jednak nie oznacza, że nie pracujemy nad wyeliminowaniem jego mocnych stron" - mówił.

Siemieniec mówił, że w polskiej ekstraklasie nie ma łatwych meczów; powtarzał, że zespół chce pokazywać własny styl. "Jeżeli chcemy rozkochiwać wszystkich w regionie do Jagiellonii, to wszyscy muszą czuć, że - niezależnie od nazwy rywala - zagramy o wygraną. Rozmawiamy o tym z drużyną, ale najlepsza odpowiedzią będzie postawa na boisku" - zapewniał.

Emocje kibiców uspokaja Alomerovic, który - mimo puszczenia trzech bramek - był w Częstochowie najlepszym zawodnikiem Jagiellonii. "W meczach z takimi zespołami jak Raków margines błędu jest bardzo mały. Po wyjściu z szatni po przerwie +nie było+ nas na boisku przez kwadrans, ale przez to nie możemy zmienić wszystkiego po jednym meczu. Wybraliśmy określoną drogę i chcemy konsekwentnie nią iść. Porażka boli, ale nie możemy popadać ze skrajności w skrajność" - podkreślił.

Przeciwko beniaminkowi nie zagra na pewno lewy obrońca, Bośniak Bojan Nastic, który był w pierwszym składzie przeciwko Rakowowi, ale któremu w czasie meczu w Częstochowie odnowił się uraz.

Początek meczu Jagiellonii z Puszczą Niepołomice na stadionie miejskim w Białymstoku - w sobotę o godz. 17.30.

Relacja i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17.30.

jbart, PAP