Przeżyjmy to jeszcze raz! Reportaż z turnieju finałowego Ligi Narodów

Gdańska ERGO Arena to drugie miasto w Polsce po Katowicach żyjące siatkówką i sukcesami naszej reprezentacji. Rok temu polscy siatkarze rozgrywali w Gdańsku ostatni turniej fazy zasadniczej Ligii Narodów, awansując z drugiego miejsca do turnieju finałowego we włoskiej Bolonii. Ponownie powrócili do Gdańska by przed własną publicznością wywalczyć złoto. Zapraszamy na reportaż z Ligii Narodów 2023.