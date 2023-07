W programie Interii prowadzonym przez Aleksandrę Szutenberg Fornal wprost wypowiedział się na temat atmosfery panującej wśród zawodników siatkarskiej reprezentacji Polski.

- Nie wiem, czy można tu przeklinać. Mamy naprawdę za******ą ekipę. Zaczęło się to w zeszłym roku i nie wiem, czy od tego czasu byłem świadkiem jakiejkolwiek poważnej "spiny". Mega dobrze się dogadujemy. To nie zmienia faktu, że na treningach jest rywalizacja. Jestem zawodnikiem, który lubi spojrzeć na drugą stronę siatki i prowokować. Wychodzę z założenia, że to część siatkówki. Chłopaki się do tego przyzwyczaili. Jeżeli jest to robione w granicach rozsądku i z dobrym smakiem, to nie ma w tym nic złego - stwierdził.

Siatkarz reprezentacji Polski opowiedział także o swojej relacji z selekcjonerem kadry - Nikolą Grbiciem.

- Jest dość specyficzny. Jest zamknięty i nie mówi za dużo. Jeżeli ma jakieś uwagi na treningu, to oczywiście podejdzie i powie co myśli. Chyba żaden z zawodników nie ma takiej bliskiej relacji z trenerem, żeby chodzić na kawę i rozmawiać. Jest to jeden z najlepszych trenerów, z jakimi pracowałem - przyznał.

Fornal porównał także obecnego szkoleniowca Biało-Czerwonych do Vitala Heynena.

- To całkiem inne osobowości. Trener Heynen bardzo dużo rozmawiał z zawodnikami. Podpytywał i wszędzie było go pełno. Tutaj jest na odwrót. Trener Grbić chodzi i ogląda. Czuć do niego bardzo duży respekt. Dużo mniej jest go wszędzie - ocenił siatkarz.

AA, Polsat Sport