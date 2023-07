UFC 291: Jan Błachowicz - Alex Pereira. Karta walk

Starcie Polaka z Brazylijczykiem z pewnością jest najważniejsze dla fanów w naszym kraju. Błachowicz postara się wrócić do rozgrywki o pas mistrzowski. Żeby tak się stało, musi pokonać swojego przeciwnika. Pereira do tej pory bił się w kategorii średniej, więc nadchodzący pojedynek będzie dla niego debiutem w dywizji półciężkiej. Mowa oczywiście o startach w największej organizacji MMA na świecie.



To nie będzie jednak walka wieczoru gali w Salt Lake City. Głównym wydarzeniem będzie rewanżowe starcie Dustina Poiriera z Justinem Gaethje'em. Stawką będzie zwakowany przez Jorge Masvidala pas BMF.

Do ich pierwszej pojedynku doszło w 2018 roku. Po kapitalnym boju Poirier wygrał przez techniczny nokaut w czwartej rundzie. Od tego czasu sporo się zmieniło, choć wydaje się pewne, że kibice nie będą żałowali. Walka zapowiada się rewelacyjnie.

Poza tym w rozpisce znajdą się m.in. Stephen Thompson, Michel Pereira, Tony Ferguson, Bobby Green, Michael Chiesa czy Kevin Holland.

UFC 291: Jan Błachowicz - Alex Pereira. Karta walka

Karta główna:

waga lekka: Dustin Poirier (29-7-1NC, 14 KO, 8 SUB) - Justin Gaethje (24-4, 19 KO, 1 SUB)

waga półciężka: Jan Błachowicz (29-9-1, 9 KO, 9 SUB) - Alex Pereira (28-11-2NC, 10 KO, 7 SUB)

waga półśrednia: Stephen Thompson (17-6-1, 8 KO, 1 SUB) - Michel Pereira (28-11-2NC, 10 KO, 7 SUB)

waga lekka: Tony Ferguson (25-8, 12 KO, 8 SUB) - Bobby Green (29-14-1-1NC, 10 KO, 8 SUB)

waga półśrednia: Michael Chiesa (16-6, 10 SUB) - Kevin Holland (24-9-1NC, 14 KO, 6 SUB)

Karta wstępna:

waga półśrednia: Gabriel Bonfim (14-0, 3 KO, 11 SUB) - Trevin Giles (16-4, 6 KO, 5 SUB)

waga ciężka: Derrick Lewis (26-11-1NC, 21 KO, 1 SUB) - Marcos Rogerio de Lima (21-8-1, 14 KO, 3 SUB)

waga średnia: Roman Kopylov (10-2, 9 KO) - Claudio Ribeiro (11-3, 11 KO)

waga półśrednia: Jake Matthews (18-6, 5 KO, 7 SUB) - Darrius Flowers (12-5-1, 9 KO, 1 SUB)

Karta przedwstępna:

waga musza: CJ Vergara (11-4-1, 7 KO) - Vinicius Salvador (14-5, 13 KO, 1 SUB)

waga półśrednia: Matthew Semelsberger (11-5, 6 KO, 1 SUB) - Uros Medic (8-1, 6 KO, 2 SUB)

waga musza: Miranda Maverick (11-5, 1 KO, 6 SUB) - Priscila Cachoeira (12-4, 7 KO)

Transmisja gali UFC 291 w Polsacie Sport od godz. 4:00. Przed galą zapraszamy na specjalne studio, w którym pojawią się m.in. czołowe postacie polskiego MMA - Joanna Jędrzejczyk, Mateusz Gamrot i Marcin Tybura. Studio rozpocznie się o godz. 3:00 w Polsacie Sport.

jb, Polsat Sport