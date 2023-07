"Cieszyński Książę" zremisował ostatnio z Magomedem Ankalajewem, przez co żaden z nich nie sięgnął po wakujący pas kategorii półciężkiej. To oznacza, że Błachowicz ponownie musi wygrać jeden pojedynek, zanim otrzyma szansę walki o to trofeum. Zadanie nie będzie proste, gdyż w nocy z soboty na niedzielę po drugiej stronie oktagonu stanie były mistrz kategorii średniej.



Pereira stoczy swój pierwszy pojedynek w dywizji półciężkiej w największej organizacji MMA na świecie.

- To mocny striker i silny grappler, co czyni go kompletnym zawodnikiem. Najtrudniejsze dla mnie będzie jednak zniwelowanie różnic i wypracowanie przewagi. To sprawi, że ten pojedynek będzie jeszcze lepszy. Nie ma co zakłamywać rzeczywistości - jestem kickboxerem i z radością wspominam moje walki w "Glory", gdzie mierzyłem się z lepszymi zawodnikami niż dotychczas w UFC - powiedział Brazylijczyk w rozmowie z Polsatem Sport.

Pereira zdaje sobie sprawę, że Błachowicz może chcieć przenieść walkę do parteru, ale zapewnia, że jest na to przygotowany. Jedno jest pewne - zwycięzca walki Błachowicz - Pereira na UFC 291 może niedługo powalczyć o mistrzowski pas.

To nie jest jednak jedyna atrakcja wydarzenia w Salt Lake City. W walce wieczoru dojdzie do rewanżu za starcie z 2018 roku. Justin Gaethje spróbuje tym razem pokonać Dustina Poiriera, któremu uległ w czwartej rundzie.

Ponadto, w karcie głównej znaleźli się Derrick Lewis, Marco Rogerio de Lima, Tony Ferguson, Bobby Green, Michael Chiesa oraz Kevin Holland.

UFC 291: Jan Błachowicz - Alex Pereira. Relacja i wyniki na żywo

Karta główna:

waga lekka: Dustin Poirier (29-7-1NC, 14 KO, 8 SUB) - Justin Gaethje (24-4, 19 KO, 1 SUB)

waga półciężka: Jan Błachowicz (29-9-1, 9 KO, 9 SUB) - Alex Pereira (28-11-2NC, 10 KO, 7 SUB)

waga ciężka: Derrick Lewis (26-11-1NC, 21 KO, 1 SUB) - Marcos Rogerio de Lima (21-8-1, 14 KO, 3 SUB)

waga lekka: Tony Ferguson (25-8, 12 KO, 8 SUB) - Bobby Green (29-14-1-1NC, 10 KO, 8 SUB)

waga półśrednia: Michael Chiesa (16-6, 10 SUB) - Kevin Holland (24-9-1NC, 14 KO, 6 SUB)

Transmisja gali UFC 291 w Polsacie Sport od godz. 4:00. Przed galą zapraszamy na specjalne studio, w którym pojawią się m.in. czołowe postacie polskiego MMA - Joanna Jędrzejczyk, Mateusz Gamrot i Marcin Tybura. Studio rozpocznie się o godz. 3:00 w Polsacie Sport.

jb, Polsat Sport