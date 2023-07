Barcelona nie dała szans Realowi! Wielkie lanie w Dallas

Oglądając towarzyskie El Clasico, można było odnieść wrażenie, że to co najmniej półfinał Pucharu Króla. Obie drużyny podeszły bowiem do meczu z maksymalnym zaangażowaniem i taką samą agresją. Zwłaszcza w końcówce pierwszej połowy sędzia nie był w stanie zapanować nad emocjami zawodników, którzy skoczyli sobie do gardeł. Punktem zapalnym okazał się faul Frenkiego de Jonga na Viniciusie Juniorze. Chwilę wcześniej z podobną agresją Ronalda Araujo zaatakował natomiast Eduardo Camavinga.

Ostatecznie napięcie udało się opanować, a oba zespoły schodziły do szatni przy wyniku 1:0 dla Katalończyków. Wynik otworzył bowiem w 15. minucie Ousmane Dembele. Francuz wykończył koronkową akcję zespołową i dał prowadzenie.

Real wyraźnie dążył do wyrównania (miał nawet niewykorzystany rzut karny), ale wciąż czegoś brakowało. Świetnie dysponowany był Marc-Andre ter Stegen, poza tym Barcelonie dopisywało szczęście. Kilkukrotnie "Los Blancos" obili bowiem słupki i poprzeczki.

Coraz więcej wskazywało na to, że podopieczni Xaviego Hernandeza utrzymają skromne prowadzenie do samego końca. Tymczasem w 85. minucie... było już 2:0. Wychowanek Fermin Lopez popisał się atomowym uderzeniem i podwyższył wynik. W doliczonym czasie gry Real dobił jeszcze Ferran Torres, strzelając gola na 3:0.

FC Barcelona - Real Madryt 3:0 (1:0)

Gole: Ousmane Dembele 15, Fermin Lopez 85, Ferran Torres 90+1

JŻ, Polsat Sport