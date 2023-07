Rzeszowska Stal powalczy w niedzielę o pierwszą zdobycz punktową w nowym sezonie Fortuna 1 Ligi. Zadanie nie będzie jednak łatwe, bo do stolicy Podkarpacia przyjedzie GKS Tychy. Relacja i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - GKS Tychy na Polsatsport.pl.

Gruntowną przebudowę przeszedł latem zespół Stali i ten stan rzeczy było widać podczas inauguracyjnej potyczki z Odrą Opole. Podopieczni Marka Zuba ulegli rywalom z Opolszczyzny aż 2:5, a w ich grze roiło się od prostych błędów i niedokładnych zagrań. Jeżeli coś miało dać kibicom Stali nadzieję, to z pewnością było to wejście na plac gry dwójki młodzieżowców - Szymona Łyczko i Szymona Kądziołki. Gracze z rocznika 2006 tchnęli w boiskowe poczynania rzeszowian sporo ożywienia. Nie zmienia to faktu, że po pierwszej serii gier Stal zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli.

GKS ma z kolei trzy punkty w swoim dorobku. I to trzy punkty wywalczone w kapitalnym stylu. Nie minął nawet kwadrans, a tyszanie przegrywali już w Warszawie z Polonią 0:2. Potrafili jednak odwrócić losy spotkania i zwyciężyć 3:2. Bramkę na wagę triumfu w stolicy zdobył w samej końcówce Wiktor Niewiarowski. Zawodnik, który przez wiele lat był związany z akademią Polonii. Czy drużyna prowadzona przez Dariusza Banasika pójdzie w niedzielę za przysłowiowym ciosem?

Relacja i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18.00.