Polscy koszykarze przygotowują się do walki o igrzyska. Wygrali po dogrywce z Holandią

Reprezentacja Polski koszykarzy, przygotowująca się do turnieju prekwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich Paryż 2024, pokonała w niedzielę Holandię 101:100 po dogrywce w drugim spotkaniu towarzyskim we Wrocławiu. W sobotę biało-czerwoni przegrali z tym rywalem 90:94.