Polscy siatkarze walczą o uznanie Grbicia. "Rywalizacja wszystkim wychodzi na plus"

O rywalizacji w kadrze opowiedział Tomasz Fornal, który był gościem Podcastu Olimpijskiego w Interii. Doświadczony siatkarz od kilku lat jest podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski, będąc wcześniej rezerwowym czekającym na swoją szansę.

- Pierwszy rok, w którym ja się pojawiłem w kadrze to był 2018, kiedy chłopaki przygotowali się miesiąc do mistrzostw świata. Wtedy trener Heynen do mnie zadzwonił i powiedział, żeby przyjechał pomagać chłopakom w treningach. To było dla mnie coś "wow" zobaczyć Bartka Kurka czy Michała Kubiaka, których oglądałem, jak byłem mały. Od momentu, kiedy realnie biję się o "14" i możliwość grania na tych dużych imprezach, to uważam że w reprezentacji rywalizacja, która na mojej pozycji jest jaka jest, wszystkim wychodzi na plus. Chyba, że ktoś nie lubi rywalizacji i strasznie się nią stresuje - powiedział.

Obecnie Fornal to jedna z gwiazd naszej kadry, ale i on nie może być pewny miejsca w składzie na Paryż ze względu na dużą rywalizację w zespole. Każdego dnia na zgrupowaniu trzeba udowadniać swoją przydatność.

- Mnie rywalizacja bardzo odpowiada, bo na każdym treningu musisz udowadniać trenerowi, pokazywać swoje umiejętności. Na dwa, trzy dni odpuścisz trening i może cię już nie być na czwartym (śmiech). Oczywiście każdy ma jakieś słabsze momenty, bo jest zmęczony lub pojawiają się bóle, ale rywalizacja daje nam bardzo dużo i uczy wiele poszczególnych zawodników - rzekł.

KN, Polsat Sport