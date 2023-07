Polska rozgrywająca zostaje w zagranicznej lidze. "Zrobiła ogromny skok"

Wszystko stało się jasne! Dobre występy Natalii Gajewskiej w ubiegłym sezonie zaowocowały przedłużeniem kontraktu z VC Wiesbaden do końca rozgrywek 2023/24.

Gajewska rozpoczynała karierę w drużynie UKS Jasieniak Gdańsk. Gdańszczanka w swojej karierze reprezentowała także barwy m.in. Atom Trefl Sopot, DevelopRes Rzeszów czy #VolleyWrocław. Ma również na swoim koncie także występy na zapleczu włoskiej Serie A – w Volley Soverato.

ZOBACZ TAKŻE: Szczere wyznanie Bartosza Kurka. Jego żona to wszystko nagrała (WIDEO)



– Ostatni sezon był wyjątkowo ciężki, ale jestem bardzo dumna z czwartego miejsca w drugiej połowie sezonu. Wiele się nauczyliśmy po porażce w ćwierćfinale play-off z Dreznem. Przedłużyłam kontrakt w Wiesbaden, bo bardzo dobrze się tu zaaklimatyzowałam – powiedziała siatkarka.



W sezonie 2021/2022 rozgrywająca występowała w MKS Energa Kalisz i to właśnie z tego zespołu przeniosła się do niemieckiego VC Wiesbaden.



– Jestem przekonana, że na nowy sezon będziemy mieli potężną kadrę, która może trafić na pierwsze strony gazet w lidze i Challenge Cup. Oczywiście musimy się mocno przygotowywać, ponieważ musimy rozegrać więcej meczów niż wcześniej. Wszyscy spotkamy się ponownie 31 lipca i wtedy sprawy naprawdę się rozkręcą. Nie mogę się doczekać - dodała 29-latka.



– Natalia wcześnie zdecydowała, że ​​zostanie z nami i to jest bardzo fajne. W porównaniu do swoich występów w Kaliszu, w VC Wiesbaden zrobiła kolejny ogromny skok, także dlatego, że czuje się tu bardzo dobrze. Wzniosła naszą grę na wyższy poziom i była jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym filarem naszego sukcesu. Skorzystały na tym Nina Herelová i Rachel Anderson, podobnie jak Tanja Grosser. Jest inteligentną i głęboko emocjonalną zawodniczką, która ze względu na swoje doświadczenie wciąż ma potencjał do rozwoju - zapewniał trener ekipy z Wiesbaden Benedikt Frank.

MS, Polsat Sport