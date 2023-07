Rosyjska tenisistka nie wystąpi w US Open. Nie dostała wizy

Rosyjska tenisistka Alina Korniejewa, triumfatorka tegorocznych juniorskich wielkoszlemowych turniejów Australian Open i French Open, nie dostała amerykańskiej wizy i nie wystąpi w US Open.

W niedzielę 16-letnia Korniejewa wygrała turniej Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF) w Portugalii.

- Nie zagram w US Open. W czerwcu miałem dostać wizę, teraz jest już za późno. To nie jest dla mnie ostatni US Open - powiedziała Rosjanka, zajmująca 326. miejsce w rankingu WTA.

US Open potrwa od 28 sierpnia do 10 września.

To nie pierwszy przypadek w ostatnim miesiącu, gdy rosyjskie tenisistki mają problemy z otrzymaniem wiz. Anastazja Potapowa (24. WTA) nie zagrała z tych powodów w turnieju w Hamburgu. Czeska straż graniczna odmówiła prawa wjazdu trzem Rosjankom i Białorusince, które szykowały się do startu w Pradze. Ich nazwisk nie ujawniono.

Podobnie polskie służby lotniskowe nie pozwoliły na wjazd do Warszawy Wiery Zwonariewej, a w kwietniu odmówiono odprawienia tranzytem Witaliji Djaczenko, planującej wystąpić na Korsyce.

psz, PAP