Wielki sukces francuskiej siatkówki! Na rok przed igrzyskami kadra Trójkolorowych coraz mocniejsza

Poznaliśmy najlepszą drużynę FIVB Volleyball Women's Challenger Cup 2023. Turniej został rozegrany w dniach 26–30 lipca we francuskim mieście Laval. Wygrała reprezentacja Francji, która zagra w Lidze Narodów siatkarek 2024. To spory sukces francuskiej siatkówki na rok przed igrzyskami. Panie dołączyły do elity, w której męska kadra Trójkolorowych znajduje się od wielu lat.