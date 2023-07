Włoch najlepszy w szóstej rundzie rajdowych mistrzostw Europy

Włoch Andrea Crugnola (Citroen C3 Rally2) wygrał Rally di Roma Capitale, szóstą rundę rajdowych mistrzostw Europy. Prowadzenie w cyklu utrzymał Nowozelandczyk Hayden Paddon (Hyundai I20 Rally2), który w Rzymie uplasował się na trzeciej pozycji ze stratą 53,8 do zwycięzcy.

Drugi był Włoch Giandomenico Basso (Skoda Fabia RS Rally2) - strata 23,1 s.

ZOBACZ TAKŻE: Rajdowe MŚ: Kalle Rovanpera wygrał w Estonii. Mikołaj Marczyk piąty w WRC2

Na dziewiątej pozycji został sklasyfikowany Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia Rally2 Evo). Polak stracił do zwycięzcy 2.13,4.

Ogromnego pecha miał rewelacyjnie spisujący się w tym sezonie Łotysz Martin Sesks (Skoda Fabia RS Rally2). Przed startem w Rzymie był w klasyfikacji ME na doskonałej drugiej pozycji, do lidera Paddona tracił tylko 34 pkt. 23-letni Łotysz w połowie maja zdecydowanie triumfował w Rajdzie Polski, trzeciej rundzie cyklu, a na początku lipca wygrał „domowy” Rajd Lipawy.

Jednak w Rzymie na trzecim sobotnim odcinku specjalnym Affile - Bellegra 1 o długości 7,3 km Sesks przy prędkości około 160 km/h wypadł z drogi. Samochód kilka razy dachował, został poważnie uszkodzony. Załodze na szczęście nic groźnego się nie stało, o własnych siłach opuścili rozbitą rajdówkę.

- Stało się, to był mój błąd. Takie są rajdy... Teraz skupimy się na przygotowaniach do następnej rundy, Rajdu Barum. Nauczyłem się, że istnieją granice, których nie można przekraczać - przyznał Łotysz.

Crugnola dzięki pierwszej w karierze wygranej w Rzymie zapewnił sobie tytuł mistrza kraju w sezonie 2023. Włoch startował w Rally di Roma Capitale już po raz siódmy.

W klasyfikacji generalnej ME prowadzi Paddon z dorobkiem 165 pkt. Drugi jest nadal Sesks, ale traci do lidera już 55 pkt. Na trzeciej pozycji jest sklasyfikowany Norweg Mads Oestberg - 80 pkt, który we Włoszech nie startował. Na czwartą awansował obrońca tytułu Hiszpan Efren Llarena (Skoda Fabia RS Rally2) - 69, który już nie ma szans na powtórzenie sukcesu z poprzedniego sezonu.

Następną, siódmą i przedostatnią rundą rajdowych ME będzie w Czechach Rajd Barum, zaplanowany na 18-20 sierpnia. Po nim w kalendarzu zostanie ostatnia runda - w październiku na Węgrzech

psz, PAP