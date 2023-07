Pojedynek trwał blisko dwie godziny. W pierwszym secie 26-letni Niemiec przełamał podanie rywala dopiero przy stanie 6:5. W drugiej partii Serb (57. na światowej liście) stawiał mniejszy opór, choć i jemu raz udało się zdobyć breakpointa.

Urodzony w Hamburgu Zverev (19. ATP), mistrz olimpijski z Tokio, jest pierwszym Niemcem od czasów Michaela Sticha, który wygrał ten turniej (w 1993 roku). Na widowni oklaskiwało go dziesięć tysięcy widzów.

- To jest mój dom, miejsce, w którym dorastałem. To jest niesamowite. Brakuje mi słów, abym mógł wyrazić to co czuję - powiedział Niemiec.

Było to pierwsze trofeum Zvereva po jego poważnej kontuzji stawu skokowego, której nabawił się w półfinale ubiegłorocznego French Open. Ostatni raz miał ogromne powody do zadowolenia, gdy fetował wygraną w ATP Finals w Turynie w 2021 roku.

Wynik finału:

Alexander Zverev (Niemcy, 4) - Laslo Djere (Serbia) 7:5, 6:3.

psz, PAP