Xavi bez ogródek w stronę Laporty. "Rządzący o tym wiedzą"

FC Barcelona przygotowuje się do sezonu w Stanach Zjednoczonych. Katalończycy pokonali w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu 3:0 Real Madryt, ale podczas pomeczowej konferencji prasowej Xavi Hernandez jednoznacznie odniósł się do jakości swojej kadry. Wyraźnie dał do zrozumienia, że czeka na transfery.