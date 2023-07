Grabara numerem jeden na liście życzeń klubu Serie A

Klub z siedzibą we Florencji od dłuższego czasu rozgląda się za nowym bramkarzem. Początkiem lipca z Violą pożegnał się 36-letni Salvatore Sirigu, więc do dyspozycji trenera Vincenzo Italiano pozostało już jedynie dwóch Włochów - Pietro Terracciano i Michele Cerofolini. Żaden z nich prawdopodobnie nie będzie jednak numerem jeden w bramce Fiorentiny w nadchodzącym sezonie.

Pierwszym pomysłem działaczy klubu z Florencji był bramkarz Dinama Zagrzeb - Dominik Livaković. Transfer 28-latka dość szybko jednak okazał się scenariuszem nierealnym. W związku z tym, priorytetem na liście transferowej Fiorentiny został Kamil Grabara, którym już w tym okienku transferowym zainteresowane były kluby między innymi Premier League czy Bundesligi.

Finalista Ligi Konferencji Europy z poprzedniego sezonu skłonny jest zapłacić FC Kopenhaga nawet 10 milionów euro. Polak przed dwoma laty dołączył do drużyny ze stolicy Danii za 3,5 miliona euro, co oznacza, że po finalizacji transferu z Fiorentiną - Kopenhaga zarobi blisko trzykrotnie.

Jeśli dojdzie do transferu Kamila Grabary do Fiorentiny, to będzie on trzecim polskim bramkarzem w tym klubie w ostatnich latach. Wcześniej bramki Violi strzegli bowiem Artur Boruc i Bartłomiej Drągowski.