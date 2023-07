Kolejny Polak powalczy o kontrakt z UFC. Rywalem niebezpieczny Kanadyjczyk

Już 8 sierpnia rozpocznie się 7. sezon programu Dana White's Contender Series. Szanse wywalczenia kontraktu z największą organizacją MMA na świecie otrzymał zawodnik kategorii ciężkiej - Kevin Szaflarski (11-1, 4 KO, 5 SUB). Rywalem Polaka będzie niepokonany od sześciu walk Kanadyjczyk brazylijskiego pochodzenia - Caio Machado (7-1-1, 4 KO, 2 SUB).

Dla Kevina Szaflarskiego będzie to drugie podejście do walki o kontrakt z UFC. Polak we wrześniu ubiegłego roku miał zmierzyć się z Jimmym Lawsonem (MMA 4-1, 4 KO), ale musiał wycofać się z tego pojedynku z powodu kontuzji. Niepokonany od 11 walk Szaflarski, ostatni raz walczył w maju ubiegłego roku, wygrywając na gali w Myślenicach z Kornelem Zapadką (MMA 9-8, 8 SUB).

Wcześniej Polak pokonywał między innymi Filipa Stawowego (10-3), Damiana Olszewskiego (3-5) czy Yuriya Protzenko (20-12-2). Szaflarski walczy jednak nieregularnie i dyspozycja w jakiej pojawi się za 8 dni w oktagonie UFC pozostaje zagadką.

Rywalem zawodnika z Warszawy będzie Caio Machado. Mistrz kanadyjskiej organizacji Battlefield Fight League, której pas zdobył w marcu 2021 roku, od listopada 2018 roku jest niepokonany, a pięć z ostatnich sześciu zwycięstw odniósł przed czasem. Jest wszechstronnym zawodnikiem, który potrafi zarówno znokautować jak i poddać rywala.

Należy dodać, że samo zwycięstwo może nie zagwarantować Szaflarskiemu angażu w UFC. Kontrakty są przyznawane nie tylko za wynik walki, ale również za dyspozycję i sposób, w jaki zawodnik zaprezentował się w pojedynku. Jeśli Szaflarski dołączy do UFC przez program DWCS - będzie trzecim Polakiem po Łukaszu Brzeskim i Mateuszu Rębeckim, który właśnie w ten sposób podpisał kontrakt z największą organizacją MMA na świecie.