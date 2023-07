Mamy kolejny medal w Chengdu. Kacper Szczurowski z brązem w judo!

To był bardzo udany poniedziałek dla naszej uniwersjadowej reprezentacji. W kategorii ponad sto kilogramów kapitalnie walczył 26-letni Kacper Szczurowski. Wygrał najpierw z reprezentantem Brazylii, później przegrał z Japończykiem Yutą Nakamurą (późniejszym zwycięzcą), a w drodze po brąz najpierw wygrał z Francuzem Amadou Meite, a w kluczowej walce okazał się lepszy od bardzo doświadczonego Węgra – Richarda Sipocza.

– Skoncentrowałem się nie tyle na wyniku co na każdej kolejnej walce – opowiada Kacper Szczurowski. – W pierwszej walce, bardzo szybko bo po już dziesięciu sekundach pokonałem reprezentanta Brazylii. W kolejnej musiałem uznać wyższość Japończyka, później w repasażach udało mi się pokonać reprezentant Francji przed czasem, a na koniec w walce o brązowy medal pokonałem rywala z Węgier. Tak po krótce wyglądały te zawody. Muszę przyznać, że wrażenia są ogromne, odkąd trenuję nigdy nie byłem na tak znakomicie zorganizowanej imprezie sportowej, wioska i ceremonia otwarcia robią wielkie wrażenie. Cieszę się ze zwycięstwa, bo walka o brąz jest bardzo trudna – albo się zostanie z medalem, albo z niczym. Dodatkowo cieszy mnie to, że zdobyłem ten medal dla Polski. Na razie to do mnie jeszcze nie dochodzi, bo jestem świeżo po walce, ale duma jest ogromna.

Start biało-czerwonych w 31. Letniej Uniwersjadzie w Chengdu wspierają m.in. sponsor główny Akademickiego Związku Sportowego PZU S.A., a także Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wyniki:

1/16 finału: Kacper Szczurowski – Guilherme Oliuveira Cabral (Brazylia) 10:0; 1/8 finału: Kacper Szczurowski – Yuta Nakamura 0:10 s1 (Japonia); Repasaż o brąz: Kacper Szczurowski – Amadou Meite 10:0 (Ippon); O brązowy medal: Kacper Szczurowski – Richard Sipocz (Węgry) 10:0 (Ippon).

informacja prasowa