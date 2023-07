O włos od tragedii! Dzieci mistrza olimpijskiego zatruły się spalinami

Niewiele brakowało, a w rodzinie Bodego Millera doszłoby do kolejnej tragedii! Dzieci mistrza olimpijskiego z Vancouver w superkombinacji trafiły do szpitala po silnym zatruciu spalinami!

Trzyletnie bliźnięta Asher i Aksel oraz dziewiętnastomiesięczna Scarlett obserwowały dźwig, pracujący na podjeździe ich domu. Choć rodzicom wydawało się, że wszelkie środki bezpieczeństwa zostały zachowane, dzieci, w wyniku silnego zatrucia spalinami, trafiły do szpitala!

"Wynajęliśmy dźwig, by usunąć z naszego domu zepsutą wannę w hydromasażem. Asher, Aksel i Scarlett niewinnie obserwowali całą akcję ze schodów przed domem, ale z powodu kiepskiego przepływu powietrza na naszym podjeździe zatruli się spalinami i wylądowali na ostrym dyżurze. Dzieci musiały zostać na cztery godziny podpięte pod tlen. To było przerażające doświadczenie, ale na szczęście wszystko jest już ok" - wyjaśniła za pośrednictwem mediów społecznościowych żona Millera, Morgan.

Pięć lat temu w rodzinie znakomitego narciarza alpejskiego doszło do tragedii. Emeline, córka Millera, zmarła w wyniku utonięcia w basenie.

Bode Miller to jeden z najbardziej utytułowanych narciarzy alpejskich XXI wieku. Amerykanin ma w dorobku sześć medali igrzysk olimpijskich, pięć krążków (w tym cztery złote) mistrzostw świata i dwie Kryształowe Kule za zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

