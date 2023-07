Starcie na szczycie kategorii półciężkiej dodane do karty walk gali UFC 294

Był rywal Jana Błachowicza - Magomed Ankalaev (18-1-1, 9 KO, 1 SUB) zmierzy się z Johnym Walkerem (MMA 21-7, 16 KO, 3 SUB) na UFC 294. Pojedynek zakontraktowano w limicie kategorii półciężkiej. Wydarzenie odbędzie się 21 października w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Zabi.

Magomed Ankalaev do rywalizacji powróci po zremisowanym pojedynku z Janem Błachowiczem (MMA 29-10-1, 9 KO, 9 SUB) w grudniu ubiegłego roku. Przed tym starciem Akalaev mógł pochwalić się serią 9 zwycięstw z rzędu. 31-latek był nie tak dawno brany pod uwagę w kontekście starcia mistrzowskiego o pas kategorii do 93 kilogramów, ale ostatecznie zmierzy się z 6. zawodnikiem rankingu kategorii półciężkiej UFC - Johnym Walkerem.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny Polak powalczy o kontrakt z UFC. Rywalem niebezpieczny Kanadyjczyk

Walker w 2023 roku stoczył już dwie walki, pokonując kolejno przed czasem Paula Craiga (MMA 17-6-1, 4 KO, 13 SUB) i decyzją sędziów Anthony'ego Smitha (MMA 36-18, 18 KO, 15 SUB). Dla Brazylijczyka będzie to dwunaste starcie w UFC. We wcześniejszych pojedynkach w organizacji siedmiokrotnie wygrywał i cztery razy musiał uznać wyższość rywala.

Zwycięzca tego starcia znacznie zbliży się do walki mistrzowskiej, a jeśli będzie nim Magomed Ankalaev jest niemal pewnym, że w kolejnym pojedynku będzie miał okazję sięgnąć po mistrzowskie trofeum.

Walką wieczoru październikowej gali w Abu Zabi będzie pojedynek o pas kategorii lekkiej. W starciu rewanżowym aktualny mistrz - Islam Makhachew (MMA 24-1, 4 KO, 11 SUB) zmierzy się z pretendentem do tytułu - Charlesem Oliveirą (MMA 34-9, 10 KO, 21 SUB). W pierwszym pojedynku Makhachev po nieco ponad trzech minutach drugiej rundy zmusił Brazylijczyka do poddania.