Wielka gwiazda chce kupić klub z Premier League? To byłaby sensacja

Znany praktycznie na całym świecie raper Jay-Z rozważa kupno występującego w angielskiej Premier League Tottenhamu Hotspur. Taką informację podał brytyjski dziennik "Daily Mail". Byłby to o tyle niespodziewany ruch, iż artysta od zawsze deklarował swoją sympatię do... Arsenalu.

Nie jest to łatwy okres dla wszystkich fanów popularnych "Kogutów". Miniony sezon Premier League skończył się dla Tottenhamu w beznadziejny sposób. Ekipa z północnego Londynu zajęła w tabeli dopiero ósmą lokatę i nie zakwalifikowała się nawet do eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Do tego w mediach cały czas przewija się temat potencjalnego odejścia z klubu Harry'ego Kane'a, który jest bezsprzecznie największą gwiazdą i opoką Spurs.

Jakby tego było mało - nie za dobrze dzieje się również w strukturach organizacyjnych londyńskiego zespołu. Przed paroma dniami brytyjskie media podały, że zarzuty korupcyjne usłyszał Joe Lewis, czyli właściciel Tottenhamu. Urodzony w 1937 roku przedsiębiorca posiada 85% akcji klubu. Lewis drużyną Spurs zarządza wraz z Danielem Levym, który piastuje funkcję prezesa.

"Daily Mail" poinformował, że zainteresowany kupnem Tottenhamu jest amerykański raper Jay-Z. Obecnie artysta jest już we współposiadaniu koszykarskiej ekipy Brooklyn Nets, a jego firma RocNation Sports jest partnerem włoskiej Serie A. Czy teraz przyszedł czas na piłkę nożną?

Biorąc pod uwagę, że Amerykanin od lat jest wielkim fanem Arsenalu, pojawia się lekki dysonans. Tym bardziej, że fani obu zespołów nie pałają do siebie ciepłymi uczuciami. Mecze "Kanonierów" z "Kogutami" są powszechnie znane jako derby północnego Londynu.

- Czekamy na rozwój sytuacji z panem Lewisem. Jay zaznaczył, że jest zainteresowany kupnem klubu, jeśli uzna, że cena jest odpowiednia. Uważa, iż jest to jak najbardziej w jego zasięgu, zwłaszcza kiedy pomogą mu inni inwestorzy - powiedział współpracownik rapera w rozmowie z "Daily Express".