Wzruszający post żony piłkarza PSG! Opublikowała jego zdjęcia ze szpitala

Rico trafił do hiszpańskiego szpitala 28 maja 2023 roku po tym, jak został kopnięty przez konia i doznał urazu czaszkowo-mózgowego. Lekarze wprowadzili bramkarza w stan śpiączki. Golkiper przez kilka tygodni był podłączony do aparatury podtrzymującej życie. Ostatnio żona piłkarza mistrzów Francji poinformowała, że jej mąż opuścił oddział intensywnej terapii.

Teraz Alba Silva opublikowała w swoich mediach społecznościowych wzruszający post. Pokazała także kilka zdjęć ze szpitala, na których widać Rico.

"Nie mam wiele do powiedzenia, ale może jednak tak, bo mogłabym napisać książkę o wszystkich emocjach, które czułam przez ostatnie dwa miesiące. Wolę jednak pozostać przy najważniejszej sprawie, czyli że mamy się dobrze. Nie wystarczy mi życia, by podziękować za miłość, jaką od was otrzymywaliśmy poprzez gesty i wiadomości. Dziękuję i jeszcze raz dziękuję" - napisała żona bramkarza.

Rico jest wychowankiem Sevilli i był podstawowym bramkarzem tego klubu w latach 2013-2018. Trzy sezony z rzędu (2014-2016) triumfował w Lidze Europy. Później grał na wypożyczeniu w Fulham Londyn i PSG. W 2020 roku został wykupiony przez mistrzów Francji, jednak najczęściej był rezerwowym i przez trzy lata łącznie rozegrał 24 mecze dla PSG.

AA, Polsat Sport