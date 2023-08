Świątek ostatnio rywalizowała w stolicy Polski. Urodzona w 2001 roku zawodniczka wygrała turniej, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta. W finale imprezy pokonała Laurę Siegemund (6:0, 6:1).

ZOBACZ TAKŻE: Znana tenisistka nie wytrzymała! "Zamknij się" (WIDEO)

Niektórzy twierdzą, że impreza w stolicy Polski nie jest aż tak wymagająca, jak inne największe tenisowe imprezy. Świątek postanowiła odpowiedzieć na te zarzuty w swoich mediach społecznościowych.

"Co to był za tydzień... nie ukrywałam i nie będę ukrywała, że ten turniej był dla mnie ważny i trudny z wielu powodów. I właśnie dlatego jestem tak dumna. Przeczytałam gdzieś, że ten turniej jest nieważny wobec tych, które przede mną w Kanadzie i USA. Cóż... dla mnie był bardzo ważny i cieszę się, że poczułam tyle wsparcia i pozytywnej energii z Waszej strony. Dziękuję za to i do zobaczenia niebawem" - napisała polska zawodniczka.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Iga Świątek (@iga.swiatek)

Świątek już niedługo ponownie wybiegnie na kort. Pierwsza rakieta świata ma wziąć udział w turnieju w Montrealu, który zaczyna się 7 sierpnia 2023 roku.

AA, Polsat Sport