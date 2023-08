Już w ten weekend wielki finał ORLEN Summer Superligi w piłce ręcznej plażowej!

To będzie wielka atrakcja dla miłośników plażowej odmiany piłki ręcznej! Od piątku do niedzieli na Starym Rynku w Płocku odbędzie się turniej finałowy ORLEN Summer Superligi 2023. W imprezie zagra po osiem najlepszych drużyn kobiecych i męskich w Polsce.

Piłka ręczna plażowa z roku na rok zdobywa coraz większą popularność, a na turniejach pojawia się nie tylko więcej drużyn, ale także tłumy kibiców. Przed rokiem w trakcie finału tych rozgrywek w Płocku trybuny pękały w szwach.

– Nie ustajemy w staraniach, by promować ten piękny sport, jakim jest piłka ręczna w wydaniu letnim. Kibice w Płocku pokazali, że rozumieją i kochają piłkę ręczną nie tylko w hali, ale także na piasku. Jestem przekonany, że czeka nas weekend pełen fantastycznych emocji sportowych i świetnej zabawy – mówi Jakub Malinowski, prezes Fundacji Modern Sport, która we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce organizuje cały cykl. Organizację imprezy wspiera firma ORLEN oraz Miasto Płock.

Tegoroczny finał rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. W turnieju żeńskim zagrają drużyny Conkret Byczki Kowalewo Pomorskie, Pyrki Poznań, MKS Eco Save Ochota Warszawam, DTB Sambor Tczew, Gru Juko Piotrków Trybunalski, AZS Uniwersytet Warszawski, KPR Gminy Kobierzycze, AZS AWF Warszawa, a w rywalizacji mężczyzn pokażą się Petra Płock, Gru Juko Piotrków Trybunalski, Delfin Grudziądz, KPR Autoinwest Żukowo, Ekoserwis Ciech Damy Radę Inowrocław, GOKiS Kąty Wrocławskie, KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki, Mazur Sołdański Sierpc. Tytułu najlepszych drużyn w Polsce bronić będą Conkret Byczki Kowalewo Pomorskie i Petra Płock.

– Płock to od lat stolica piłki ręcznej w Polsce w każdym wydaniu, i tym halowym, i tym na piasku. Tu odbywają się turnieje na najwyższym poziomie, przy pełnej frekwencji – zauważa Artur Niesłuchowski współorganizator turnieju. Faworytem do zwycięstwa będą zawodnicy Petry Płock. To najbardziej utytułowana drużyna piłki ręcznej plażowej, która ma w swoim dorobku sześć tytułów mistrza Polski. W tym sezonie płocczanie wygrali turniej eliminacyjny w Gdańsku i Bielsku-Białej, który odbył się na początku lipca. Są też aktualnym klubowym mistrzem Europy w piłce ręcznej plażowej.

W Europie z dobrej strony pokazała się także najlepsza ubiegłoroczna żeńska drużyna w Polsce, czyli Conkret Byczki Kowalewo Pomorskie, zajmując czwarte miejsce. W tym sezonie w Polsce piłkarki ręczne z Kowalewa Pomorskiego wygrały czerwcowy turniej eliminacyjny ORLEN Summer Superligi w Inowrocławiu.

Najlepsze polskie zespoły pokażą się kibicom w niezwykłej scenerii płockiego Starego Rynku, a stadion zostanie zbudowany tuż przed drzwiami miejscowego ratusza. Do stworzenia specjalnego boiska do piłki ręcznej plażowej w tym miejscu potrzebne było przywiezienie aż czterystu ton piasku. Organizatorzy przygotowali dla kibiców także całą masę atrakcji.

Z pewnością piłka ręczna plażowa szybko rosnącą popularność zawdzięcza promowaniu efektownych zagrań, bo gole zdobyte z tzw. wrzutek, czy też z obrotem o 360 stopni, którymi zachwycają się kibice, liczone są podwójnie. Każdy mecz składa się z dwóch dziesięciominutowych części gry, ale ich wynik liczony jest oddzielnie. Jeśli drużyny wygrają po jednej z nich, zawodnicy wykonują na przemian po pięć rzutów sam na sam z bramkarzem, a jeśli nadal jest remis, to zarządzane są kolejne serie, które trwają aż do wyłonienia zwycięzcy. Z kolei, jeśli któraś z dwóch części meczu zakończy się remisem, to arbiter wznawia grę rzutem sędziowskim, a gra toczy się do pierwszej zdobytej bramki. Rywalizacja toczy się na boisku o wymiarach 27x12 metrów, pole bramkowe rozpoczyna się na szóstym metrze od bramki, a jednocześnie na boisku w każdej z drużyn przebywa po czterech zawodników. Każdy gracz z piłką może zrobić trzy kroki, a, zamiast kozłowania, gracze mogą położyć na chwilę piłkę na piasku, by móc znów wykonać trzy kroki.

Turniej finałowy w Płocku zakończy siódmą edycję ORLEN Summer Superligi. Plażowe rozgrywki z sezonu na sezon cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a ORLEN Summer Superliga jest uważana za czołowy pod względem sportowym i organizacyjnym cykl mistrzowski w Europie.

KN, Informacja prasowa