Miliarder obraził piłkarki. "Primadonny. Kobiecy futbol jest żałosny"

Hegnar, znany w Norwegii biznesmen i redaktor naczelny magazynu "Finansavisen", nie przebierał w słowach, podsumowując nieudany początek piłkarek na mundialu.

"Kobiecy futbol jest po prostu słaby. Żałosny. Na domiar złego dziennikarze sportowi kreują te rozkapryszone primadonny na bohaterki" - czytamy w felietonie miliardera.

W obronie reprezentantek kraju stanęła Lise Klaveness, prezes norweskiego związku piłkarskiego.

- To smutne, że w 2023 roku starszy redaktor wykorzystuje swoją platformę, by zaatakować kobiecy futbol. Krytyka bywa zrozumiała, a niekiedy nawet potrzebna, ale w tym przypadku mamy do czynienia z jawnymi kpinami. Jako prezes krajowej federacji piłkarskiej mam obowiązek przeciwstawić się tej mizoginii - powiedziała Klaveness dziennikowi "Verdens Gang".

W trzeciej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata Norweżki wygrały 6:0 z Filipinkami i dzięki lepszemu bilansowi bramek wyprzedziły Nową Zelandię i awansowały z drugiego miejsca do 1/8 finału mundialu.

RI, Polsat Sport