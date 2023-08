MŚ w kolarstwie: Tadej Pogacar wystartuje w Szkocji

W Szkocji Słoweniec będzie jednym z głównych faworytów. Ze startu w MŚ 2023 zrezygnował bowiem Duńczyk Jonas Vingegaard, który w ostatnim Tour de France wyprzedził w klasyfikacji generalnej Pogacara o 7.29.

Oaj mają po dwa sukcesy w TdF. Pogacar triumfował w latach 2020 i 2021, natomiast Vingegaard w dwóch kolejnych.

Pogacar zdecydował, że w czempionacie globu 2023 wystąpi w wyścigu szosowym oraz w czasówce. Mistrzostwa świata rozegrane zostaną w dniach 3-13 sierpnia.

Do Szkocji nie wybierają się dwaj rodacy Pogacara. Primoz Roglic przygotowuje się do Vuelty, natomiast Matej Mohoric jedzie w wyścigu Tour de Pologne, w którym jest liderem po trzech etapach. Na trzecim w poniedziałek, długości 162,3 km był drugi, a szybszym od niego okazał się tylko Rafał Majka, który traci do lidera 10 sekund.

KN, PAP