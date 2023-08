Nerwowe, ale zwycięskie otwarcie mistrzostw świata! Polki lepsze od Meksykanek

Mecz rozpoczął się znakomicie dla Polek. Przy zagrywce Aleksandry Walczak wyszły na prowadzenie 4:0. Podopieczne Waldemara Kawki grały bardzo spokojną, poukładaną siatkówkę i w pewnym momencie wygrywały aż 10:1. Rozgrywająca dobrze wprowadziła do gry wszystkie zawodniczki, co przyniosło zamierzony efekt w postaci wysokiego zwycięstwa 25:11.

Druga partia od początku przebiegała równie dobrze. Przy stanie 5:1 doszło do ogromnego zamieszania z protokołem, co spowodowało długą przerwę w grze, a dodatkowo zmianę wyniku. Cała sytuacja wybiła Polki z rytmu i chwilę później przegrywały 5:6. Przez dłuższą część seta toczyła się wyrównana walka. Dopiero w końcówce Biało-Czerwone wzięły sprawy w swoje ręce i wygrały 25:19.

W trzecią partię podopieczne trenera Kawki weszły bardzo zmotywowane. Szybko zaczęły odskakiwać, na co dwukrotnie reagował szkoleniowiec Meksykanek. Przerwy przyniosły efekt, bo rywalki odrobiły straty od wyniku 13:6 do remisu 13:13. Po dwóch błędach w przyjęciu i ataku Anny Fiedorowicz Biało-Czerwone traciły dwa oczka do przeciwniczek (16:18). Po przerwie na żądanie trenera Polek udało się doprowadzić do remisu 19:19, ale potem ponownie odskoczyły siatkarki z Meksyku i już nie oddały prowadzenia. Wygrały 25:20, przedłużając losy spotkania.

Wygrana wyraźnie zmotywowała Meksykanki do walki. Prowadziły 14:12 i sytuacja stawała się coraz bardziej nerwowa dla Polek. O wszystkim zadecydowała emocjonująca końcówka, którą ostatecznie na przewagi wygrały Polki 27:25.

Polska - Meksyk 3:1 (25:11, 25:19, 20:25, 27:25)

Najwięcej punktów: Anna Fiedorowicz (22), Martyna Podlask (18), Agata Milewska (9)

CM, Polsat Sport