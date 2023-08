Piast Gliwice sprawdza środkowego obrońcę. To gracz Borussii Dortmund

Z Piastem Gliwice ma niedługo rozstać się Ariel Mosór, który ma trafić do norweskiego Molde. Działacze śląskiego klubu intensywnie pracują nad wzmocnieniem tej formacji. Zespół może zasilić piłkarz mający na swoim koncie występy w młodzieżowym zespole Borussii Dortmund.

Testy w Piaście Gliwice przechodzi Faroukou Cisse - poinformował Karol Młot, rzecznik prasowy Piasta Gliwice. 19-letni środkowy obrońca jest obecnie piłkarzem zespołu do lat 19 Borussii Dortmund. W poprzednim sezonie zagrał 15 meczów w młodzieżowej Bundeslidze. Ma na koncie trzy spotkania w reprezentacji Niemiec do lat 16 i po jednym meczu w kadrze do lat 15 i 18.

ZOBACZ TAKŻE: Pomocnik Pogoni Szczecin odchodzi z klubu. Będzie kontynuować karierę w MLS

Cisse może być piątym piłkarzem, który w letnim oknie transferowym zasili szeregi Piasta Gliwice. Wcześniej klub sprowadził Marcela Bykowskiego z Olimpii Zambrów, Filipa Karbowego z Chojniczanki Chojnice, Serhija Krykuna z Górnika Łęczna i Piotra Urbańskiego z MKS-u Polonii Warszawa.

Piast Gliwice w nienajlepszym stylu rozpoczął nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W pierwszym meczu sezonu przegrał 1:2 z Lechem Poznań, w drugim zremisował 0:0 ze Stalą Mielec.

Testy w Piaście Gliwice przechodzi obecnie Faroukou Cissé. 19-letni środkowy obrońca, który ostatnie sezony spędził w zespołach młodzieżowych Borussii Dortmund. — Karol Młot (@karmlot) August 1, 2023

PSZ, Polsat Sport