Piłkarze zaatakowani przez pseudokibiców. "Powiedzieli, że strzelą mi w obie nogi"

Drużyna Velez przegrała 0:1 w ostatnim w karierze meczu urugwajskiego obrońcy Diego Godina. Przez cały sezon wygrała tylko pięć z 27 spotkań i zajęła 25. miejsce w lidze, w której uczestniczy 28 klubów.

Po powrocie autokarem do swojej siedziby piłkarze wsiedli do własnych samochodów, ale gdy tylko wyjechali poza teren klubu, kilka innych aut zajechało im drogę.

- Przyjechaliśmy, żeby przesiąść się do naszych samochodów i wrócić do domu. Wyjechaliśmy, było kompletnie ciemno i nagle pojawiły się samochody +Barra Brava+ (zorganizowanej grupy radykalnych kibiców - PAP). Było ich chyba pięć czy sześć. Zostałem dwukrotnie uderzony w twarz, szarpano mnie za kurtkę. Byłem przerażony. Moi koledzy nie chcieli wracać do domów, bo bali się, że będą śledzeni - relacjonował 17-letni napastnik Velez Gianluca Prestianni na antenie telewizji ESPN.

Jak dodał, po tej sytuacji nie jest pewien, czy będzie chciał pozostać w klubie.

Jeden z jego kolegów Leonardo Jara był straszony bronią.

- Zajechali mi drogę i chcieli, żebym wysiadł z samochodu. Powiedzieli, że strzelą mi w obie nogi - mówił w lokalnej rozgłośni radiowej.

Klub wydał komunikat, w którym wyraził ubolewanie z powodu incydentu i stanowczo potępił zachowanie napastników. Trener Sebastian Mendez zakomunikował kierownictwu, że jego zawodnicy nie wznowią treningów, dopóki nie będą mieli zagwarantowanego bezpieczeństwa.

jbart, PAP