Polsat Sport liderem oglądalności kanałów sportowych w lipcu Tenisowy Wimbledon i siatkarska Liga Narodów zelektryzowały polskich fanów sportu w lipcu. Dzięki temu Polsat Sport ponownie zasiadł w fotelu lidera oglądalności kanałów sportowych w Polsce. To kolejny po maju i czerwcu udany miesiąc dla redakcji sportowej Polsatu, która dzięki współpracy portalu Polsatsport.pl z Interią Sport notuje znakomite wyniki także w internecie.

Polsat Sport w lipcu zanotował udziały rynkowe (SHR) na poziomie 1,8% w grupie wiekowej 4+ oraz 1,4% w grupie komercyjnej (16-59 lat). To wynik numer jeden spośród wszystkich kanałów sportowych oferowanych w Polsce, lepszy nawet od publicznego nadawcy dostępnego w naziemnej telewizji cyfrowej. Świadoma i konsekwentna budowa najszerszej oferty programowej na rynku po raz kolejny udowodniła, że Polsat Sport to kanał dostarczający kibicom największych sportowych emocji, niezależnie od pory roku.



Tenis i siatkówka hitami oglądalności Polsatu Sport

W maju motorem napędowym oglądalności Polsatu Sport były klubowe rozgrywki siatkarskie, piłkarskie i koszykarskie w Polsce oraz Liga Mistrzów CEV i Liga Mistrzów UEFA. Z kolei w czerwcu prym wiodły siatkarskie i piłkarskie rozgrywki reprezentacyjne (Liga Narodów, Eliminacje UEFA EURO 2024). Pierwsza połowa lipca bezsprzecznie należała natomiast do tenisa. Świetne występy Igi Świątek i Huberta Hurkacza w wielkoszlemowym Wimbledonie, sprawiły że widownia ich meczów liczona była w milionach. Udziały rynkowe Polsatu Sport w grupie wiekowej 4+ wyniosły 2,6%, a w grupie komercyjnej (16-59 lat) 2%. Druga połowa lipca należała do siatkarek i siatkarzy. Zarówno żeńska, jak i męska Reprezentacja Polski zakończyła Ligę Narodów zdobyczami medalowymi. Całkowity zasięg tych rozgrywek w Polsacie Sport, Polsacie Sport Extra i Polsacie Sport News wyniósł blisko 9 mln. widzów! Mecze turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy w Gdańsku, zakończonego triumfem Biało-Czerwonych, cieszyły się milionowym zainteresowaniem kibiców, podobnie jak starcia Polaków na Wimbledonie.



- Od ponad dwudziestu lat budujemy markę najsilniejszego telewizyjnego kanału sportowego w Polsce, ale Polsat Sport to nie jest dzieło skończone. Wszyscy znają nasze fundamenty w postaci siatkówki, piłki nożnej, tenisa i sportów walki. Stale pracujemy jednak nad poszerzaniem naszej oferty programowej. Niedawno ogłosiliśmy zakup praw do pokazywania hokejowych mistrzostw świata z udziałem Biało-Czerwonych, a już jesienią naszych widzów czekają kolejne niespodzianki w postaci zupełnie nowych dyscyplin transmitowanych w kanałach sportowych Polsatu - powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.



Synergia Polsatu Sport oraz Interii Sport

Od ponad dwóch lat Polsat Sport ściśle współpracuje z Interią Sport. Synergia tych redakcji zaowocowała najszybszym tempem rozwoju segmentu sportowego w polskim internecie. W czerwcu i lipcu Sport.Interia.pl oraz Polsatsport.pl wspólnie zajęły w tym zestawieniu drugie miejsce, notując odpowiednio 7,9 oraz 7,6 milionów Realnych Użytkowników. Grupa Polsat Plus jest więc na najlepszej drodze, by jeszcze w tym roku zająć pozycję lidera wśród polskich portali sportowych. Obydwie redakcje już szykują się do szczegółowego relacjonowania sierpniowo-wrześniowych Mistrzostw Europy siatkarek i siatkarzy, które w całości pokażą tylko kanały sportowe Polsatu.