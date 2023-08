Porażka polskich hokeistek na trawie w drugim meczu mistrzostw Europy

Gospodynie turnieju okazały się minimalnie lepsze od Polek, wypracowały cztery krókie rogi, z których dwa zamieniły na bramki. Polki odpowiedziały tylko trafieniem Marii Drozdy. W czwartej kwarcie podopieczne Norberta Nederlofa miały przewagę, ale nie potrafiły pokonać skomasowanej defensywy rywalek. Na kilka sekund przed końcem meczu biało-czerwone wywalczyły krótki róg, jedyny w tym spotkaniu, lecz rozegrały go fatalnie.

W środę Polki zmierzą się z Ukrainą i by myśleć o awansie do półfinału, będą musiały wygrać to spotkanie. Pewne udziału w półfinale są Francuzki, które mają już dwa zwycięstwa na koncie. Drużyny, które zajmą lokaty 3-4 w grupach, będą rywalizowały o miejsca 5-8.

Zwycięzca turnieju, a także finalista nie mają zagwarantowanego awansu do pierwszej dywizji, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach. O tym, w których dywizjach mistrzostw Europy zagrają reprezentacje zadecydują przyszłoroczne turnieje kwalifikacyjne.

psz, PAP