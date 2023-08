Serena Williams poznała płeć drugiego dziecka. Padła ofiarą żartu męża (WIDEO)

Serena Williams już w maju pochwaliła się faktem, że po raz kolejny jest w ciąży, z kolei teraz zorganizowała pępkowe, w trakcie którego ujawniona została płeć kolejnej latorośli. Mąż legendarnej tenisistki postanowił wykorzystać to wydarzenie, by zrobić swojej partnerce psikusa. Jej reakcja była bezcenna.

Serena Williams pierwsze dziecko urodziła we wrześniu 2017 roku i była to córka Alexis Olympia Ohanian Jr. Tenisistka zawiesiła wówczas karierę, chcąc nacieszyć się byciem mamą, a po powrocie nie prezentowała już na korcie takiej samej formy, jak kiedyś. W 2022 roku rozegrała swój ostatni w karierze mecz, przegrywając w III rundzie US Open z Australijką Ajlą Tomljanović 1:2 (5:7, 7:6, 1:6).

Na początku maja 2023 roku Amerykanka pojawiła się na gali w towarzystwie swojego męża Alexisa Ohaniana, a uwagę wszystkich przykuł jej ciążowy brzuch. Zwyciężczyni 23 turniejów wielkoszlemowych potwierdziła wówczas, że po raz drugi zostanie mamą i przez ostatnie tygodnie regularnie dzieliła się z obserwującymi ją w mediach społecznościowych internautami doświadczeniami z oczekiwania na poród.

Najbardziej aktualnym wydarzeniem z wyżej wymienionego "cyklu" było pępkowe, podczas którego miała zostać ujawniona płeć dziecka. W tym celu przygotowany został specjalny tort, którego środek, różowy lub niebieski, zdradza płeć oczekiwanej pociechy. Problem tylko w tym, że małżonek młodszej z sióstr Williams postanowił zrobić sobie żart i zamówił tort o żółtym kolorze, oczywiście nie informując o tym partnerki. Po przekrojeniu ciasta czekała więc na nią osobliwa niespodzianka.

Ostatecznie płeć dziecka została ujawniona chwilę później, w trakcie pokazu dronów, podczas którego na niebie ułożył się napis: "It's a... girl", co oznacza, że małżeństwo czeka na drugą córkę.

AŁ, Polsat Sport