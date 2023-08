Trener odkrył karty! Oto skład na Grand Prix w Szczyrku

Trener Thurnbichler poinformował, że w ramach obowiązującej kwoty startowej (dziewięciu zawodników) przed własną publicznością w szczyrku zobaczymy Kadrę Narodową A oraz Klemensa Murańkę z Kadry B. W Szczyrku zaprezentuje się jeden z bardziej doświadczonych polskich skoczków Maciej Kot, który po dość słabym zeszłym sezonie trenuje w podhalańskiej grupie bazowej. W zawodach najwyższej rangi zadebiutuje 18-letni Marcin Wróbel, który w 2022 roku wraz z drużyną zdobył wicemistrzostwo świata juniorów.

- W Szczyrku zobaczymy Kadrę Narodową A w komplecie. W składzie pozostają Olek Zniszczoł i Kacper Juroszek, którzy w Courchevel pokazali kilka solidnych skoków. W ich przypadku będziemy kontynuować pracę nad tym, by przenosili udane próby treningowe do zawodów. Po raz kolejny wystartuje także Klimek Murańka, który dobrze spisał się we Francji, szczególnie drugiego dnia, kiedy był ósmy. O kolejne punkty powalczy również Maciej Kot, który był jednym z najlepszych skoczków podczas początkowego etapu przygotowań na obiektach normalnych - przekazał PZN Thomas Thurnbichler, główny szkoleniowiec Kadry Narodowej A.

Odsłaniamy karty na FIS Grand Prix ☀️ w Szczyrku (4-6 sierpnia) 🇵🇱!#skijumpingfamily pic.twitter.com/tMjM9kDUUi — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) August 1, 2023

Ogłoszony przez trenera skład obowiązuje wyłącznie podczas piątkowych kwalifikacji do sobotniego konkursu. W niedzielę w eliminacjach zobaczymy najlepszą piątkę.

Do rywalizacji w Szczyrku dołącza się również podopieczne Haralda Rodlauera, które były nieobecne podczas inaugurację sezonu letniego w Courchevel. Austriacki szkoleniowiec na zbliżające się zawody powołał czteroosobową kardę, w skład której wchodzą Pola Bełtowska, Paulina Cieślar, Nicole Konderla i Anna Twardosz.

jbart, Polsat Sport