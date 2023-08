UEFA niebawem dopuści Rosję do rozgrywek?! To może stać się już w tym sezonie

Agencja prasowa TASS informuje, że rosyjskie zespoły mogą już we wrześniu tego roku wrócić do rozgrywek piłkarskich pod egidą UEFA. Wiadomość o tym przekazał prezydent rosyjskiej federacji piłkarskiej Maksym Mitrofanow. Na razie mowa o zmaganiach młodzieżowych, ale ma to być początek "kruszenia" restrykcji.

Po rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy w lutym 2022 roku UEFA opieszale, ale jednak zawiesiła rosyjskie kluby oraz reprezentacje. Wojna wciąż trwa, ale coraz częściej pojawiają się informacje, jakoby europejscy oficjele z futbolowej centrali mieli powoli łagodzić restrykcje wprowadzone na Rosjan.

ZOBACZ TAKŻE: Znany piłkarz odchodzi z Liverpoolu. Będzie grał w Arabii

Mitrofanow, który zarządza futbolem w Rosji, poinformował agencję TASS, że już we wrześniu tego roku rosyjskie kluby zostaną dopuszczone do rozgrywek młodzieżowych na Białorusi. Turniej nie zapowiada się na prestiżowy, lecz co istotne - według doniesień Mitrofanowa, będzie rozgrywany pod auspicjami UEFA, co ma stanowić początek dalszej współpracy i łagodzenie sankcji.

UEFA na razie nie odpowiedziała na słowa Mitrofanowa, ale ten jest przekonany, że niebawem Rosja będzie mogła ponownie rywalizować w najważniejszych rozgrywkach klubowych oraz reprezentacyjnych. Wcześniej był nawet pomysł, aby tamtejsza federacja przeniosła się do Azji. Pomysł szybko jednak upadł z dwóch powodów - długotrwałych i skomplikowanych procedur oraz... przekonania, że szybciej uda się wrócić do futbolowej Europy.