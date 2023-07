Warto przypomnieć, że poprzednią rywalką Azarenki była... Switolina. Te dwie zawodniczki stanęły naprzeciwko siebie w 1/8 finału Wimbledonu. Pochodząca z Białorusi zawodniczka bez większych problemów wygrała pierwszego seta. W drugiej partii szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Ukrainka.

O wyniku ostatniego seta musiał zadecydować tie-break. Chłodniejszą głowę zachowała Switolina, która zapewniła sobie awans do kolejnego etapu wielkoszlemowego turnieju.

Ukrainka doszła do półfinału rywalizacji na trawiastych kortach w Londynie, pokonując między innymi Igę Świątek. Mimo to na drodze 28-latki do finału stanęła Marketa Vondrousova, która pokonała Switolinę, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta.

Relacja i wynik na żywo meczu Elina Switolina - Wiktoria Azarenka na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 1:00.

AA, Polsat Sport