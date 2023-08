Ekspert ma obawy ws. Świątek. "Była dłużej obciążona"

Iga Świątek przygotowuje się do północnoamerykańskiej części sezonu. Przed nią turnieje w Montrealu i Cincinnati, które mają pomóc liderce światowego rankingu w przygotowaniach do wielkoszlemowego US Open. Swoimi obawami co do dyspozycji Polki podzielił się tenisowy trener i ekspert, Maciej Synówka.