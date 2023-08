Urbaniak w trakcie zawodów w Gorzowie zaczepiał na rozgrzewce Swobodę. Według relacji świadków, cały czas do niej mówił, gdy ona skupiała się już na rywalizacji w biegu na 100 metrów. Lekkoatleta nie reagował na uwagi trenerki Swobody oraz innej zawodniczki, która prosiła go, aby odszedł w inne miejsce. Ostatecznie za pomocą innych osób Urbaniak został wyprowadzony ze stadionu.

Sam zainteresowany w rozmowie z Interią zaznaczył, że jest zakochany w Swobodzie, stąd jego nieracjonalne zachowanie.

- Może to jest obsesyjne uczucie do pani Swobody. Zakochałem się. Wie pan, jak to mówią: serce nie sługa. I wtedy robi się głupie rzeczy, bo myśli się sercem. A co do tego zachowania z mistrzostw Polski, to chciałem porozmawiać po tych wielu miesiącach, by wyjaśnić sobie pewne sprawy. Ewa nie chciała rozmawiać i zrobiła kolejną aferę. Oczywiście nie powiedziała w telewizji wprost, o kogo chodzi, ale przyznaję, że to chodziło o mnie. Nie mam sobie nic do zarzucenia, bo nie chciałem jej zrobić żadnej krzywdy - powiedział.

O jakie sprawy chodzi? Otóż Urbaniak już wcześniej zaczepiał Swobodę. Zawodniczka wspomniała o tym w wywiadzie dla portalu WP Sportowe Fakty. Ponadto miał też kierować w jej kierunku oraz jej partnera groźby. Dodatkowo w noc sylwestrową wdał się w bójkę z innym lekkoatletą Jakubem Krzewiną. Za to zachowanie został zawieszony na rok przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Kara na prośbę Urbaniaka została jednak skrócona i zawodnik wziął udział w niedawnych zmaganiach w Gorzowie. Za zaczepianie Swobody ponownie został zawieszony.