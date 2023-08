Polscy siatkarze zagrają ważny mecz z Iranem! Czy podtrzymają serię zwycięstw?

Trzy mecze, trzy zwycięstwa, dziewięć wygranych setów i zero przegranych – bilans polskich siatkarzy w Chengdu na razie jest doskonały. Biało-czerwoni pokonali w środę Koreę Południową 3:0 i bardzo pewnie awansowali do ćwierćfinału 31. Letniej Uniwersjady w Chengdu. Polacy w piątek zagrają z Iranem o awans do strefy medalowej.