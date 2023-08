Kolejny rekord Fortuna 1 Ligi! Kibice Wisły Kraków godnie pożegnają legendę klubu

Choć do meczu ze Stalą Rzeszów zostały jeszcze 3 dni, to kibice Wisły Kraków już dziś pobili kolejny rekord. Na sobotnie spotkanie ze Stalą Rzeszów klub z Krakowa sprzedał ponad 25.000 wejściówek co oznacza, że po raz kolejny kibice Białej Gwiazdy pobili rekord frekwencji na stadionach 1 ligi, ustanowiony przez siebie samych w ubiegłym sezonie. To jednak nie jedyny powód do świętowania.