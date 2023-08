W końcówce etapu doszło najpierw do wypadku motocykla, który wjechał w publiczność, później do zawahania wśród kolarzy, którzy początkowo nie chcieli się ścigać, następnie do kraksy w czołowej grupie i wreszcie do finiszu, zakończonego zwycięstwem Holendra Marijna van den Berga (EF Education-EasyPost).

Majce początkowo zaliczono stratę 37 sekund do 38-osobowej czołówki, ale później ją cofnięto i w efekcie zawodnik UAE Team Emirates zajmuje w klasyfikacji generalnej trzecie miejsce.

Prowadzi drugi na etapie do Bielska-Białej Słoweniec Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), który wyprzedza o 12 sekund Portugalczyka Joao Almeidę (UAE Team Emirates) oraz o 16 Majkę. Czwarte miejsce zajmuje Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) – 18 sekund straty.

MC, PAP