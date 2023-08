Właściciel Rakowa skomentował awans. Wymowna reakcja

Raków Częstochowa dokonał kolejnej wielkiej rzeczy w dziejach klubu, awansując do trzeciej rundy kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski zremisowali na wyjeździe z azerskim Karabachem 1:1. Po meczu radości nie ukrywa właściciel RKS-u, Michał Świerczewski.

Częstochowianie wygrali pierwszy mecz u siebie z Karabachem 3:2, co sprawiło, że remis na wyjeździe wystarczył do upragnionego awansu. Raków tym samym jest już w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, a to oznacza, że na pewno zagra co najmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji.

To największy sukces Rakowa w historii jego występów w pucharach. Dotychczas ekipa spod Jasnej Góry dwukrotnie dochodziła do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Nie może zatem dziwić, że euforycznie na wyczyn swoich podopiecznych zareagował właściciela Rakowa, Michał Świerczewski, który krótko, ale dosadnie skomentował sukces RKS-u.

Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessst!!!!!!!!!!!!!!!!!! — Michał Świerczewski (@MichalS1978) August 2, 2023

Raków w trzeciej rundzie zagra z cypryjskim Arisem Limassol.