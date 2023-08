Lech dopełnił formalności! Kolejorz zna już rywala w kolejnej rundzie

Lech Poznań wygrał 2:1 rewanżowe spotkanie z Żalgirisem Kowno w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. W dwumeczu Kolejorz triumfował 5:2 i awansował do trzeciej rundy eliminacyjnej. Tam zmierzy się ze słowackim Spartakiem Trnawa.

Pierwsze spotkanie, które zostało rozegrane w Poznaniu zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3:1. Bramki dla Lecha zdobywali Dino Hotić, Antonio Milić i Radosław Murawski. Za piłkarzami Johna van den Broma były już także dwa spotkania ligowe, oba zwycięskie. Lech wygrał 2:1 z Piastem Gliwice i 2:0 z Radomiakiem Radom.

ZOBACZ TAKŻE: Puszcza wzmacnia skład. To były piłkarz Slavii Praga

W czwartkowe popołudnie w Kownie rywalizacja toczyła się w spokojnym tempie. O ile gospodarze mieli jakiś plan związany z zatrzymaniem Lechitów, to szybko wziął on w łeb. Dośrodkowanie na dalszy słupek zakończyło się zgraniem piłki Mihy Blazicia do Filipa Marchwińskiego, a ten z bliska dopełnił formalności. Tym samym Marchwiński potwierdził, że jest w świetnej dyspozycji i że nie ma już śladu po urazie, przez który nie dokończył meczu przed tygodniem w Poznaniu.

Do przerwy było więc 0:1, a Lech dominował na murawie. Gospodarzy stać było na pojedyncze wypady pod bramkę Bartosza Mrozka, który zastąpił między słupkami Filipa Bednarka. Poznaniacy w drugiej połowie mogli podwyższyć prowadzenie, ale dwukrotnie trafiali w słupek. Szczególnie szkoda było sytuacji Artura Sobiecha, który nie potrafił trafić do siatki z rzutu karnego. Dopiero w samej końcówce Adriel Ba Loua świetnie przyjął piłkę przed szesnastką, położył na murawie jednego rywala i pokonał bramkarza Żalgirisu.

W doliczonym czasie gry Karolis Użela strzelił gola na otarcie łez dla ekipy z Kowna.

90'+5 🏁 Cel wykonany, meldujemy się w 3. rundzie eliminacji #UECL. Naszym rywalem będzie Spartak Trnawa.



Za kilkanaście minut rozpocznie się sprzedaż biletów.

_____#UECL | #FKŻLPO 1:2 pic.twitter.com/OdKHOF56nx — Lech Poznań (@LechPoznan) August 3, 2023

W kolejnej rundzie mistrzowie Polski z 2022 roku zagrają ze Spartakiem Trnawa.

Żalgiris Kowno - Lech Poznań 1:2 (0:1)

Bramki: Karolis Użela (90+4') - Filip Marchwiński (14'), Adriel Ba Loua (90+1')

Żalgiris: Deividas Mikelionis - Jason Noslin, Edvinas Kloniūnas (81, Armandas Kučys), Maxime Spano, Edvinas Girdvainis, Andrij Karwaćkyj (46, Rosario Latouchent) - Gratas Sirgėdas (64, Artūr Dolžnikov), Karolis Uzėla, Vilius Armanavičius (64, Karolis Šilkaitis) - Xabi Auzmendi (64, Nerijus Valskis), Anton Fase.

Lech: Bartosz Mrozek - Joel Pereira, Miha Blažič (75, Alan Czerwiński), Antonio Milić (46, Maksymilian Pingot), Barry Douglas - Filip Szymczak (69, Dino Hotić), Jesper Karlström, Filip Marchwiński, Afonso Sousa (46, Nika Kwekweskiri), Filip Wilak (61, Adriel Ba Loua) - Artur Sobiech.

Żółte kartki: Kloniūnas, Uzėla - Marchwiński, Pingot.

Sędzia: Mads-Kristoffer Kristoffersen (Dania).

psl, Polsat Sport