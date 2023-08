Legia nie zawiodła! Wszystkie polskie zespoły z awansem

Legia Warszawa pokonała Ordabasy Szymkent 3:2 w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy i zapewniła sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek. Rywalem warszawskiego zespołu będzie Austria Wiedeń. Zwycięstwo stołecznej drużyny oznacza, że wszystkie polskie zespoły awansowały do kolejnej rundy eliminacji europejskich pucharów.

Oba zespoły mogły pochwalić się dwubramkową zdobyczą po pierwszym spotkaniu, co oznaczało, że do rewanżu obie ekipy przystąpią na równych warunkach. Od samego początku to Legia zdominowała rywala na swoim terenie. Bliski otwarcia wyniku meczu był Tomas Pekhart, który wbił piłkę do siatki głową po dośrodkowaniu Josue, ale arbiter dopatrzył się spalonego.



To co nie udało się czeskiemu snajperowi, udało się Pawłowi Wszołkowi. Skrzydłowy Legii wykorzystał błąd obrońcy Ordabasy i wpakował piłkę do siatki po krótkim sprincie. Mieliśmy zatem wynik 1:0 dla gospodarzy.

Legia wielokrotnie zagrażała swoim rywalom, ale kolejny gol przyszedł dopiero pod koniec pierwszej połowy. Pięknym strzałem w okno bramki Kazachów popisał się Artur Jędrzejczyk, ale golkiper wyciągnął piłkę cudowną interwencją. Szczęścia zabrakło jednak przy dobitce Yuriego Ribeiro i mieliśmy rezultat 2:0.



W drugiej połowie z odsieczą ruszyli piłkarze Ordabasy. O ile pierwsze trafienie w 48. minucie nie zostało wykonane zgodnie z przepisami, tak w 56. minucie już prawidłowo do siatki trafił Usevalad Sadovski. Na tablicy wyników pojawił się rezultat 2:1, co wciąż dawało awans Legii, ale przewaga stopniała już tylko do jednej bramki.



W 64. minucie na boisku pojawił się Marc Gual w miejsce Ernesta Muciego i to właśnie Hiszpan okazał się jednym z kluczowych zawodników w kolejnej akcji rozpoczętej odbiorem Bartosza Slisza. Gual dostał piłkę od Polaka i posłał ją prostopadle do Wszołka. Ten w sytuacji sam na sam z bramkarzem odegrał ją nieco za siebie w kierunku Pekharta i Josue.

To Czech dopadł do futbolówki jako pierwszy i mocnym strzałem trafił do niepilnowanej bramki. Mieliśmy wynik 3:1 na piętnaście minut przed końcem regulaminowego czasu gry, zatem to Legia zbliżała się wielkimi krokami do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Emocje jednak się nie kończyły. W 83. minucie sędzia podyktował rzut rożny dla Kazachów, a dość spokojne dośrodkowanie wykończył celnym strzałem kapitan gości - Serhij Malij. Wynik 3:2 wciąż dawał awans Legii, ale wcale nie gwarantował spokoju warszawskiej drużynie. Arbiter doliczył jeszcze sześć minut do końca spotkania, w których Ordobasy nie poddawały się naciskom Legii. Kazachom zabrakło jednak czasu, aby odwrócić losy spotkania.

Legia w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się w dwumeczu z Austrią Wiedeń.

Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent 3:2 (2:0)



Bramki: Paweł Wszołek 18, Yuri Ribeiro 42, Tomas Pekhart 71 - Usevalad Sadovski 57, Serhij Malij 83

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Artur Jędrzejczyk, Rafał Augustyniak, Yuri Ribeiro - Paweł Wszołek, Bartosz Slisz, Juergen Elitim (89 Patryk Sokołowski), Patryk Kun (78 Makana Baku), Josue (90 Maciej Rosołek), Tomas Pekhart (78 Blaž Kramer), Ernest Muçi (65 Marc Gual).

Ordabasy Szymkent: Biekchan Szajzada - Mamadou Mbodj, Serhij Malij, Tiemirłan Jerłanow - Auro Jr. (88 Bernardo Matić), Jewhenij Makarenko, Aschat Tagybiergien (82 Ajbar Żaksyłykow), Sułtanbiek Astanow - Wsiewołod Sadowskij (72 Bobir Abdixoliqov), Bauyrżan Isłamchan (73 Jerkiebułan Tungyszbajew), Shoxboz Umarov (46 Jorginho).

PI, Polsat Sport