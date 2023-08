Oficjalnie! Polska organizatorem turnieju przed igrzyskami olimpijskimi

Cztery imprezy międzynarodowe, w tym prekwalifikacje do turnieju hokejowego zimowych igrzysk olimpijskich w 2026 r. odbędą się na Stadionie Zimowym w Arcelor Mittal Park w Sosnowcu - poinformował prezydent tego miasta Arkadiusz Chęciński.

Rywalami biało-czerwonych w trakcie lutowych zawodów "olimpijskich" będą drużyny narodowe Korei Południowej, Ukrainy oraz zwycięzca drugiej rundy eliminacji (prekwalifikacje są trzecim, przedostatnim etapem i od niego rozpoczyna rywalizację reprezentacja Polski).

- Pierwszeństwo w organizacji tego turnie mieli Koreańczycy, ale doszliśmy z nimi do porozumienia - powiedział prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Mirosław Minkina podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Oprócz lutowego turnieju, na wspomnianym lodowisku zostanie przeprowadzony (wspólnie z Oświęcimiem i Tychami) Turniej Czterech Prezydentów z udziałem GKS Tychy, Sokoła Kijów, Unii Oświęcim i Zagłębia Sosnowiec (23-25 sierpnia).

- Kiedyś mówiliśmy, że marzymy, aby naszym mieście działy się rzeczy wielkie. To, co nie mogło się dziać przez ostatnie kilkadziesiąt lat, dzieje się teraz. Cieszę się, że jest to też związane z hokejem na lodzie - powiedział Chęciński.

Zgodnie z jego informacją na lodowisku, na trybunach którego może zasiąść 2545 osób, odbędzie się w listopadzie Turniej o Puchar Niepodległości oraz w kwietniu 2024 r. mistrzostwa świata U 18.

ZIO w 2026 zorganizuje Mediolan oraz Cortina d’Ampezzo.

jbart, PAP