Polskie siatkarki w półfinale! Efektowne zwycięstwo nad Włoszkami

Polskie siatkarki w kapitalnym stylu rozprawiły się w ćwierćfinale Uniwersjady 2023 z reprezentantkami Włoch, pokonując je 3:1 (25:22, 27:25, 16:25, 25:16). W ostatniej partii "Biało-Czerwone" zdominowały rywalki, kończąc seta z dziewięciopunktową przewagą. Dzięki wygranej awansowały do półfinału imprezy, więc przed nimi walka o medale.

Reprezentacja Polski w fazie grupowej rywalizowała z Brazylią oraz Tajwanem. Porażka w tie-breaku z pierwszą z wymienionych ekip oraz zwycięstwo 3:1 nad drugą oznaczały 4 punkty i awans z drugiego miejsca, a także spotkanie w ćwierćfinale najlepszej drużyny grupy C, a więc Włoch. "Azzurri" bez straty seta rozprawiły się wcześniej z zawodniczkami z Hong Kongu oraz Indii.

Pierwszy set poszedł po myśli naszych dziewczyn, które błyskawicznie wypracowały sobie czteropunktową przewagę (5:1), w pewnym momencie prowadząc nawet 22:14 i ostatecznie kończąc seta 25:22. Drugą lepiej zaczęły Włoszki, dochodząc do wyniku 7:3, jednak później do głosu doszły Polki, doprowadzając do remisu 14:14 i przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę w grze na przewagi (27:25).

Podrażnione rywalki obudziły się na dobre w kolejnym secie, dochodząc nawet do siedmiopunktowej przewagi (17:10), i choć "Biało-Czerwone" walczyły dzielnie i złapały nawet dwupunktowy kontakt (16:18), to ostatecznie musiały ulec, ze względu na bardzo złą końcówkę (16:25).

Jak się okazało, nie zamierzały jednak zwieszać nosów na kwintę, bowiem czwartego seta rozegrały naprawdę fenomenalnie, konsekwentnie budując swoją przewagę i kończąc mecz wynikiem 25:16.

Polska - Włochy 3:1 (25:22, 27:25, 16:25, 25:16)

AŁ, Polsat Sport