Rudol i Łosiak powalczą o 1/8 finału mistrzostw Europy

Obie polskie pary trafiły do grupy G i w pierwszych meczach doznały porażek. Duet Rudol i Łosiak przegrał z Austriakami Robinem Seidlem i Moritzem Pristauzem 1:2 (22:24, 21:14, 9:15). Z kolei Kantor i Zdybek ulegli Holendrom Matthew Immersowi i Stevenowi van de Velde 0:2 (19:21, 20:22).

W każdej grupie poszczególne pary rozgrywały najpierw półfinał, a następnie mecz o pierwsze lub trzecie miejsce. W tej sytuacji los spowodował, że Rudol i Łosiak spotkali się z parą Kantor i Zdybek. Po zaciętym spotkaniu, trwającym ok. godziny, 2:0 triumfowali ci pierwsi. To pierwszy start zwycięskiej pary w tym składzie. Wobec kontuzji stopy Michała Bryla, odniesionej na początku lipca w Gstaad, zastąpił go Rudol.

Do dalszej fazy turnieju z każdej grupy awansują po trzy pary, przy czym zwycięzcy zapewnili sobie bezpośrednio kwalifkację do 1/8 finału. Para z drugiej lokaty trafia do rundy 1/16, a trzecia z kolei do 1/24. Z kolei para, która zajmie ostatnie miejsce w grupie kończy udział w zawodach.

Dzień wcześniej w turnieju kobiet Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz przegrały oba mecze w fazie grupowej i odpadły z dalszej rywalizacji.