Peyton Stearns to pogromczyni polskiej tenisistki Magdaleny Fręch. Amerykanka w turnieju w Waszyngtonie znalazła się jako szczęśliwa przegrana, po wycofaniu się Sofii Kenin z powodu. Polkę pokonała bardzo gładko do jednego i do czterech.

Pegula turniej zaczyna dopiero od drugiej rundy. Amerykanka w tym sezonie wygrała turniej WTA w Guadalajarze, pokonując w finale Greczynkę Marię Sakkari 2:0.

Amerykanki zagrają ze sobą po raz pierwszy. W ćwierćfinale na zwyciężczynie czeka już Elina Switolina, która gładko pokonała Darię Kasatkinę 2:0.

jbart, Polsat Sport