Co za występ Nikoli Horowskiej! Drugie złoto w... drugiej konkurencji

To jest fantastyczna uniwersjada w wykonaniu polskiej lekkoatletki Nikoli Horowskiej! Polka, która dwa dni temu wygrała konkurs w skoku w dal, w piątek po raz kolejny stanęła na najwyższym stopniu podium, tym razem po biegu na 200 metrów. Medal Horowskiej nie był jedynym piątkowym sukcesem polskich lekkoatletów.

Polka, która do finału awansowała z drugim czasem, w finale o dwie dziesiąte sekundy wyprzedziła… kolejną zawodniczkę akademickiej reprezentacji Polski, Marlenę Granaszewską. Dzięki temu po raz kolejny dwie Polki stanęły na podium 31. Letniej Uniwersjady w Chengdu.

– Po eliminacjach trochę nabrałam pewności siebie, choć dziś nie wiedziałam, czego można się spodziewać. Przy tej pogodzie ciężko się biega, ale po półfinale, gdy odpoczęłam, wiedziałam, że nie jest źle. To moje pierwsze medale na imprezie międzynarodowej i to od razu tak z grubej rury. Znów chyba nie będę mogła zasnąć, ale na pewno warto nie spać. Znów mogłam przebiec się z flagą, a to jest fantastyczne uczucie – mówiła Horowska.

Gdy Horowska i Granaszewska odbierały medale na pięknym lekkoatletycznym stadionie, po dekoracji był już młociarz Dawid Piłat, który wywalczył brązowy medal. Jeszcze przed ostatnią serią Piłat był na drugim miejscu z wynikiem 72,27 m. Niestety, w szóstym rzucie Portugalczyk Decio Andrade przerzucił Polaka, uzyskując odległość o ponad metr dłuższą.

W piątkowych finałach na lekkoatletycznym stadionie w Chengdu zobaczyliśmy jeszcze dwójkę Polaków – Patrycja Kapała zajęła piąte miejsce w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, a Krzysztof Hołub był siódmy w biegu na 400 metrów.

Do tej pory Polacy zdobyli w Chengdu dwadzieścia medali – złote wywalczyli pływacy Kamil Sieradzki, Dominik Dudys, Mateusz Chowaniec i Jakub Kraska (sztafeta 4×100 metrów stylem dowolnym) oraz indywidualnie Kamil Sieradzki (200 metrów stylem dowolnym) i Adela Piskorska (100 metrów stylem grzbietowym), lekkoatleci (dwukrotnie) Nikola Horowska (skok w dal i bieg na 200 metrów), Oskar Stachnik (rzut dyskiem) i Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą), srebrne lekkoatleci Magdalena Bokun (skok w dal), Szymon Mazur (pchnięcie kulą) i Marlena Granaszewska (bieg na 200 metrów), pływacy Jakub Majerski (50 metrów stylem motylkowym), Jan Kałusowski (100 metrów stylem klasycznym) oraz Dominika Sztandera, Kornelia Fiedkiewicz, Kacper Stokowski i Jakub Majerski (sztafeta 4×100 metrów stylem zmiennym), a brązowe strzelec Oskar Miliwek (pistolet szybkostrzelny 25 metrów), taekwondzistka Patrycja Adamkiewicz (kat. -57kg), drużyna taekwondzistek Patrycja Adamkiewicz, Aleksandra Kowalczuk, Julia Sereda i Łucja Oleszczuk, judoka Kacper Szczurowski (kat. +100kg), pływaczka Dominika Sztandera (100 metrów stylem klasycznym), florecista Jan Jurkiewicz i lekkoatleta Dawid Piłat (rzut młotem).

