Kolejne złoto dla Polski! "Jeszcze dwa dni temu leżałam chora w łóżku"

Kolejny dzień letniej uniwersjady w Chengdu i kolejny złoty medal polskich pływaków! Po wcześniejszych sukcesach Biało-Czerwoni znów mają powód do świętowania, bo rywalizację na 100 metrów stylem grzbietowym pewnie wygrała Adela Piskorska.

Zawodniczka AZS UMCS Lublin dzień wcześniej miała najlepszy czas w półfinale, po pięćdziesięciu metrach finału prowadziła i na końcu też okazała się najlepsza.

– Rzeczywiście, widać, że tu nie ma przypadku i bardzo się cieszę, że udało mi się zaprezentować z dobrej strony, bo jeszcze dwa dni temu leżałam chora w łóżku i nawet nie byłam na basenie. A jednak udało się dobrze popłynąć. Z lepszym czasem, niż niedawno na mistrzostwach świata w Fukuoce – powiedziała Piskorska.

Najlepsza grzbiecistka na dystansie 100 metrów podkreśla siłę całej polskiej ekipy.

– Z tego, co słyszałam, to w Neapolu cała akademicka reprezentacja Polski miała cztery złote medale, a teraz pływacy już pierwszego dnia zdobyli cztery, a właściwie sześć, bo przecież wygrała sztafeta. Bardzo się cieszę, że prezentujemy się tak dobrze i zdobywamy medale. Wszyscy wzajemnie się napędzamy do sukcesów i jestem z tego bardzo dumna - dodała złota medalistka z Chengdu.

Pozostali Polacy nie mieli szczęścia, bo aż dwoje z nich uplasowało się na czwartych miejscach – Paulina Peda była jedną z rywalek Piskorskiej, a Dawid Wiekiera był tuż za podium na 200 metrów stylem klasycznym. Szóste miejsce w finale 200 metrów motylkiem zajął Adrian Jaśkiewicz, a ósma na 200 metrów stylem zmiennym była Aleksandra Knop.

W sumie polscy pływacy na uniwersjadzie w Chengdu mają już siedem medali – złote wywalczyli sztafeta Kamil Sieradzki, Dominik Dudys, Mateusz Chowaniec i Jakub Kraska (sztafeta 4x100 metrów stylem dowolnym) oraz indywidualnie Kamil Sieradzki (200 metrów stylem dowolnym) i Adela Piskorska (100 metrów stylem grzbietowym), srebrne Jakub Majerski (50 metrów stylem motylkowym), Jan Kałusowski (100 metrów stylem klasycznym) oraz Dominika Sztandera, Kornelia Fiedkiewicz, Kacper Stokowski i Jakub Majerski (sztafeta mieszana 4x100 metrów stylem zmiennym), a brązowy Dominika Sztandera (100 metrów stylem klasycznym).

RI, Materiały prasowe